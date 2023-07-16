...

Budidaya Buah Pepino di Desa Babakan, Ini Dia Khasiatnya

Irwan, Jurnalis · Minggu 16 Juli 2023 18:00 WIB
Sejumlah warga Desa Babakan, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk membudidayakan buah pepino. Buah pepino adalah buah yang banyak khasiatnya untuk kesehatan 
 
Bisa mengobati sejumlah penyakit seperti penyakit gula dan kolesterol. Buah pepino cukup jarang dijumpai di Indonesia, sebab habitat aslinya adalah di Amerika Selatan
 
Di swalayan, harga buah pepino bisa mencapai Rp35 ribu per Kg, namun di desa ini hanya Rp20 ribu per Kg. Adapun manfaat buah pepino di antaranya kaya antioksidan, memelihara kesehatan jantung, hingga mencegah kanker

