Sejumlah warga Desa Babakan, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk membudidayakan buah pepino. Buah pepino adalah buah yang banyak khasiatnya untuk kesehatan

Bisa mengobati sejumlah penyakit seperti penyakit gula dan kolesterol. Buah pepino cukup jarang dijumpai di Indonesia, sebab habitat aslinya adalah di Amerika Selatan

Di swalayan, harga buah pepino bisa mencapai Rp35 ribu per Kg, namun di desa ini hanya Rp20 ribu per Kg. Adapun manfaat buah pepino di antaranya kaya antioksidan, memelihara kesehatan jantung, hingga mencegah kanker

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News