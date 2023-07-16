Partai Perindo menggelar Rakor dengan DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia. Rakor digelar di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakpus, Minggu (16/7/2023). Rakor dalam rangka Konsolidasi dan Pemenangan Partai Perindo 2024

Dalam rakor dibahas pentingnya memperkuat mesin partai di Pemilu 2024. Termasuk dengan adanya saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Setelah Rakor semua jajaran DPP, Bappilu dan DPW Partai Perindo diharapkan memahami strategi partai pada Pemilu 2024

(fru)

