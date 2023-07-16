Razia Patuh Jaya digelar di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakbar, Minggu (16/7). Razia diwarnai aksi kabur sejumlah pengendara motor tak berhelm. Pemotor diburu petugas namun berhasil tancap gas dan kabur

Petugas juga menertibkan kendaraan di jalur Bus Transjakarta. Salah satu yang terjaring razia adalah bajaj di jalur busway. Razia merupakan rangkaian Operasi Patuh Jaya yang digelar petugas

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News