Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menggelar pidato sekaligus merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 tahun di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

Anas Urbaningrum juga membeberkan alasannya terjun ke politik meski baru saja keluar dari penjara imbas korupsi Hambalang. Anas mengatakan, politik merupakan bagian dari panggilan hatinya sebagai petugas publik.

Reporter : Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News