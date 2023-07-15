Bali United sukses membungkam Madura United dengan skor 2-1. Pertandingan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (15/7). Tim tamu sudah unggul lewat gol penalti Hugo Gomes di menit ketiga

Gol balasan Jefferson Assis dari titik penalti menit ke-22 membuat skor imbang. Sepuluh menit kemudian, tuan rumah berbalik unggul, 2-1

Laga berjalan sengit dengan tensi tinggi, wasit mengeluarkan tiga kartu merah. Skor 2-1 dan Bali United memetik kemenangan perdana pada Liga 1 musim ini

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News