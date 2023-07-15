Aksi pencurian sebuah sepeda motor di Kota Sungai Penuh, Jambi, terekam kamera pengawas CCTV. Dalam waktu singkat, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor yang terparkir di depan ruko. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan kunci leter T

Karyawan ruko baru menyadari ada aktivitas mencurigakan di luar ruko, setelah mendengar pelaku menghidupkan kendaraan. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Sungai Penuh sudah sangat meresahkan warga. Korban berharap polisi dapat menangkap para pelaku

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News