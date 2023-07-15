Inilah video amatir warga yang merekam kebakaran videotron di Gedung K-Link Setibudi, Jakarta Selatan, Sabtu (1/7/2023). Kobaran api dan asap tebal terlihat jelas menyelimuti sebagian sisi gedung.

Walapun tak menimbulkan korban jiwa, namun acara pernikahan sebuah keluarga yang digelar di lantai 5 gedung harus bubar. Menurut saksi kebakaran terjadi di lantai 7.

Saat kejadian kebakaran alarm tak berbunyi, namun beruntung satpam gedung memberi tahu dan keluarga pengantin menyelamatkan diri melalui tangga darurat.

