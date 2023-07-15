Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku optimis hubungan baik dan pertemuan antara Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat terwujud suatu saat nanti. Hal tersebut disampaikan AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023) malam.

Ia menyebutkan pertemuan tersebut tidak bisa dipaksakan. Meskipun demikian dirinya selaku putra dari SBY dan Puan Maharani selaku putri dari Megawati Soekarnoputri sudah berupaya menjembatani dengan pertemuan beberapa waktu lalu di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan mimpi SBY menunjukkan adanya keinginan untuk bisa berjumpa dengan Megawati. Karena hubungan tersebut sempat menjadi dingin sejak 2004 silam.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News