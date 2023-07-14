...

Dikunjungi Sandiaga Uno, DPC PPP Bangkalan Beri Sinyal Dukung Ganjar-Sandi

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 22:30 WIB
Sandiaga Uno bersilaturahmi dengan para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bangkalan, Madura. Dalam kunjungannya, Sandiaga yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) PPP melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PPP Bangkalan.
 
DPC PPP Bangkalan menegaskan pasangan Ganjar - Sandi merupakan harga mati bagi para kader PPP di Madura. Menurut mereka, keberadaan Sandiaga sebagai pendamping Ganjar Pranowo akan menjadi motivasi untuk meraup suara di kantong-kantong suara yang sulit ditembus oleh tim dan relawan Ganjar Pranowo.

(fru)

