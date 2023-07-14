Menhan Prabowo Subianto menjenguk Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun yang tengah terbaring sakit di RSUP dr Sardjito Yogyakarta, Jumat (14/7).

Prabowo bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking beserta keluarga, usai menjenguk Prabowo mendoakan kesembuhan Cak Nun

Sebelumnya, budayawan sekaligus cendekiawan muslim Emha Ainun Nadjib dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan otak dan sempat tidak sadarkan diri, namun saat ini kondisi Cak Nun telah membaik usai dilakukan operasi

