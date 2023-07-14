Wapres Ma’ruf Amin menegaskan akan mengutamakan negosiasi untuk pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua.

Tim negosiasi untuk pembebasan Pilot asal Selandia Baru itu dilakukan oleh Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat bahkan juga tokoh agama.

Wapres menegaskan bahwa dalam proses pembebasan sandera KKB tidak menggunakan serangan yang sifatnya frontal karena akan berisiko menimbulkan banyak korban jiwa.

(fru)

