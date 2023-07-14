Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah telah mempunyai strategi khususnya untuk menyelesaikan konflik di wilayah Papua. Wapres mengatakan akan ada langkah-langkah khusus terutama untuk enam daerah yang rawan konflik di Papua.

Strateginya yakni melalui pendekatan pembangunan, kesejahteraan dan penyelesaian masalah keamanan.

Wapres mengatakan strategi menjamin keamanan Papua sedang dilakukan melalui upaya-upaya lebih intensif yang dikomandoi oleh Kapolri dan Panglima TNI.

(fru)

