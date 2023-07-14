Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge saat ini sedang melakukan upaya negoisasi dengan bertemu langsung dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Pertemuan dilakukan dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang sudah disandera hampir 6 bulan

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menjelaskan upaya negosiasi masih terus diakukan dan meminta dukungan semua pihak agar proses negosiasi berjalan lancar.

(fru)

