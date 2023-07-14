...

Pj Bupati Nduga Bertemu Pimpinan KKB Egianus Kogoya, Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air

Fredy Nuboba, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 18:16 WIB
Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge saat ini sedang melakukan upaya negoisasi dengan bertemu langsung dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Pertemuan dilakukan dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang sudah disandera hampir 6 bulan
 
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menjelaskan upaya negosiasi masih terus diakukan dan meminta dukungan semua pihak agar proses negosiasi berjalan lancar.

