Para pengendara motor yang menerobos busway di Gambir, Jakarta Pusat ini panik mengetahui dihadang petugas kepolisian pada Jumat (14/7/2023) pagi. Beberapa pengendara yang nekat langsung kocar-kacir hingga nekat melompati trotoar dan berputar arah.

Meski banyak pelanggar yang kabur, namun petugas berhasil menindak sejumlah pengendara lainnya. Pada razia kali ini petugas memberikan sanksi tilang kepada 35 pengendara motor dan 8 pengendara mobil.

Rencananya razia serupa akan terus di lakukan petugas hingga 23 Juli demi meningkatkan kepatuhan masyarakat saat berkendara.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News