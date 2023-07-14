...

Dilirik Dunia Automotif Internasional, Nikuba Diklaim Lebih Hemat

Toiskandar, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 09:40 WIB
A A A
Nikuba, pengubah air jadi hidrogen dilirik dunia automotif internasional. Alat itu ditemukan warga Cirebon, Jabar bernama Aryanto Misel. Nikuba sudah diuji sejumlah produsen motor besar di Italia
 
Alat itu diklaim memiliki daya ledak lebih tinggi dibanding BBM umumnya. Hingga saat ini, Jumat (14/7), Nikuba diproduksi terbatas untuk motor TNI. Nikuba merupakan singkatan dari niku banyu atau ini air

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

