Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Metro Tamansari meringkus 2 kurir narkoba yang membawa 92 kg ganja kering yang terbungkus dalam 4 koper di rest area Tol Merak.

Para pelaku diketahui berperan mengantar ganja tersebut dengan truk pengangkut untuk diedarkan di kawasan Jakarta Barat.

Para tersangka dikenakan pasal 112 KUHP tentang peredaran narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: Kristo Suryokusumo

