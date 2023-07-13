...

Mengenal Panahan Berkuda, Olahraga Para Ksatria yang Diakui UNESCO

Saladin Ayyubi, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 11:34 WIB
Banyumas menjadi tuan rumah seri pembuka Grand Prix 2023 pada Jumat-Minggu (7-9/7/2023). Acara itu diselenggarakan di arena pacuan kuda Ponpes Modern Zamzam Integrated Islamic School. 
 
Gelaran ini diikuti sedikitnya 27 atlet yang berasal dari sembilan provinsi. Para atlet dalam kejuaraan ini harus memainkan sejumlah kategori perlombaan. Seperti kassai track, korean track dan qabak track. 
 
Dari semua kategori ini para atlet harus mampu memanah target dari atas kuda. Digelarnya kejurnas ini diharapkan dapat muncul dan lahir atlet-atlet andalan. 
 
 
Kontributor: Saladin Ayyubi
Produser: Akira Aulia W 

(rns)

