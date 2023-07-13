Menhan sekaligus Bacapres Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan menantu Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Medan Bobby Nasution di salah satu hotel di Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (13/7). Pertemuan juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman, Prabowo menyebut Bobby Nasution merupakan pemimpin masa depan.

Prabowo menyebut tidak membahas Pilpres dalam pertemuannya dengan menantu Presiden Jokowi tersebut. Diketahui, Partai Gerindra adalah salah satu partai pendukung saat Bobby Nasution maju dalam kontestasi Pilkada di Medan.

(fru)

