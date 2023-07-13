...

Konser JKT48 Tewaskan Penonton, Polisi: Ada Dugaan Pelanggaran

Kristadi, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 23:32 WIB
Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan terkait tewasnya seorang penonton saat konser musik JKT 48 Summer Tour pada Selasa 11 Juli 2023 lalu. Dalam pemeriksaan awal terhadap 8 orang panitia, polisi mendapati sejumlah pelanggaran dalam acara tersebut.
 
Selain itu, diketahui penyelenggara tidak mempunyai izin ruangan yang dipakai melebihi kapasitas tersebut. Ayah dan keluarga korban yang juga dimintai keterangan oleh polisi mengaku menolak autopsi terhadap jenazah anaknya.
 
Keluarga menginginkan penyelenggara konser untuk datang ke rumah duka dan menjelaskan kondisi kematian anaknya saat pingsan dan meninggal dunia.
 
Kontributor: Kristadi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

