Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebutkan pentingnya media untuk menyampaikan informasi terkait berbagai kasus korupsi. mulai dari pemberantasan, edukasi, hingga ke pencegahan korupsi.

Dengan berbagai pemberitaan terkait penindakan kasus korupsi, diharapkan masyarakat dapat semakin kritis dalam menyikapi berbagai kasus korupsi di dalam kehidupannya masing-masing.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News