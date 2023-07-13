Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama rombongan tiba di Lapangan Udara Torea Fakfak, Papua Barat dalam rangkaian kunjungan kerja di Papua, Kamis (13/7). Kedatangan Wakil Presiden disambut Pj. Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari dan Bupati Fakfak.

Wapres mengunjungi lokasi UMKM Papua Global Spices untuk meninjau rumah produksi pengolahan pala Tomandin di Distrik Pariwari. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai pengembangan budidaya ataupun pengolahan hingga ekspor pala dan produk turunannya masih berpeluang besar.

Pala Fakfak atau disebut juga pala tomandin sejak 2017 menjadi tanaman unggul berkualitas.

Kontributor: Rahman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News