Kunjungan Kerja ke Papua, Wapres Ma'ruf Amin Tiba di Fakfak

Rahman, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 21:35 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama rombongan tiba di Lapangan Udara Torea Fakfak, Papua Barat dalam rangkaian kunjungan kerja di Papua, Kamis (13/7). Kedatangan Wakil Presiden disambut Pj. Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari dan Bupati Fakfak.
 
Wapres diagendakan akan mengunjungi rumah produksi pengolahan pala Tomandin di Distrik Pariwari dan melakukan pertemuan bersama para tokoh dari berbagai elemen dan Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten.
 
