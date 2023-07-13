...

Cuaca Buruk, Pelabuhan Padang Bai Ditutup Aktivitas Penyeberangan Ditunda

Yunda Ariesta, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 19:20 WIB
KSOP Pelabuhan Padang Bai kembali menutup sementara aktifitas penyebrangan ferry dan kapal cepat dari dan menuju Pelabuhan Padang Bai, Kamis(13/7).
 
Penutupan dilakukan karena cuaca ditengah perairan Selat Lombok kembali memburuk untuk keselamatan pelayaran.
 
KSOP Padang Bai masih terus mengevaluasi perkembangan cuaca di tengah Perairan Selat Lombok jika kondisi cuaca membaik maka penywberangan kapal ferry akan di buka kembali.
 
Kontributor: Yunda Ariesta

(fru)

