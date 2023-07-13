KSOP Pelabuhan Padang Bai kembali menutup sementara aktifitas penyebrangan ferry dan kapal cepat dari dan menuju Pelabuhan Padang Bai, Kamis(13/7).

Penutupan dilakukan karena cuaca ditengah perairan Selat Lombok kembali memburuk untuk keselamatan pelayaran.

KSOP Padang Bai masih terus mengevaluasi perkembangan cuaca di tengah Perairan Selat Lombok jika kondisi cuaca membaik maka penywberangan kapal ferry akan di buka kembali.

Kontributor: Yunda Ariesta

