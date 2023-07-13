Razia patuh jaya digelar di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakbar, Kamis (13/7). Petugas berupaya mengejar pengendara motor yang tidak berhelm. Namun lolos karena pengendara nekat putar balik lawan arah.

Polisi kemudian menjaring pengendara yang lewat di jalur Bus Trans Jakarta. Mobil bak terbuka berlogo palang merah ikut terjaring dalam razia itu.

Kotributor: Miftahul Ghani

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

