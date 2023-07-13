...

Penampakan Maqdir Ismail Bawa Tumpukan Uang 1,8 Juta Dollar Amerika

Irfan Maruf, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 14:00 WIB
Pengacara terdakwa Irwan Hermawan atas kasus korupsi proyek BTS 4G, Maqdir Ismail memenuhi panggilan Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung, Kamis (13/7). Maqdir memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan pada pukul 10.20 WIB. 
 
Ia tampak membawa dua tumpuk uang pecahan uang 1,8 juta dollar AS dan pecahan 100 dollar yang dibawa oleh dua orang asistenya. Uang itu diserahkan sebagai bentuk recoveri atas kasus yang menimpa kliennya. 
 
Maqdir dipanggil jaksa penyidik atas pernyataannya mengenai pengembalian uang senilai Rp27 miliar.
 
Reporter: Irfan Maruf 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

