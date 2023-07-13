Dua pelaku pencuri sepeda motor berhasil ditangkap warga, Rabu (12/7). Kedua pelaku hendak beraksi di sebuah klinik kesehatan dan aksinya ketahuan. Pelaku kemudian melarikan diri ke Jalan Delima, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kedua pelaku nyaris babak belur dihakimi massa yang emosi. Pelaku R dan A awalnya hendak mencuri di klinik kesehatan. Pelaku tertangkap basah merusak kunci motor dari CCTV.

Pegawai klinik berteriak dan keduanya ditangkap warga. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

