Wirman (49) jadi korban pembegalan dengan senjata api, Rabu (12/7). Korban warga Tangah Jua, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumbar. Pria itu adalah pedagang rempah di Pasar Terminal Bus Aur Kuning.

Korban dibegal saat pulang ke rumah dengan motor usai berdagang. Di jalan Simpang Sekolah Excellent, korban diadang dua orang dan ditembak. Motor dan uang tunai Rp70 juta dibawa kabur ke arah Jalan Baypass Aur.

Tiga jam setelah kejadian, sepeda motor korban ditemukan di Gadut. Saat ini, korban sudah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru.

Kontributor: Wahyu Sikumbang

Produser: B.Lilia Nova

