Korea Selatan dikenal sebagai salah satu produsen mobil terdepan di dunia. Salah satunya adalah Hyundai Motor Group. Perusahaan konglomerasi yang memproduksi mobil merek Hyundai dan KIA ini membangun Hyundai Motorstudio,sebagai bagian dari edukasi bagi masyarakat agar lebih paham produksi otomotif.

Sebagai themepark otomotif terbesar di Korea Selatan, Hyundai Motorstudio Goyang menawarkan berbagai program edukasi. Harga tiket untuk paket wisata di tempat ini tergolong murah. Tiket untuk dewasa dibanderol 10.000 won, remaja dibanderol 7.000 won, dan anak-anak 5.000 won.

Pengunjung nantinya bisa menikmati berbagai informasi tentang produksi otomotif dengan sensasi yang luar biasa. Mulai dari pemilihan material untuk pembuatan pelat mobil, proses pembuatan rangka mobil, pengecatan, proses pemasangan interior, fitur keselamatan berkendara hingga teknologi sensor untuk mendukung keamanan dan kenyamanan disajikan dengan menarik.

Reporter: M. Budi Santosa

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

