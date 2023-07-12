...

Bao Randang, Kolaborasi Unik Kuliner Padang dengan Masakan Taiwan

Budi Sunandar, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 14:38 WIB
Kolaborasi dua menu menyatu dalam kuliner unik bernama Bao Randang. Menu itu kolaborasi rendang asal Sumbar dengan masakan Taiwan.
 
Menu unik ini hanya bisa ditemukan dan dicicipi di Kafe Alingbao. Lokasinya di Alang Laweh, Padang Selatan, Kota Padang, Sumbar.
 
Di kafe ini, roti bao dipadukan dengan aneka menu tradisional. Roti bao khas Taiwan disajikan dengan rendang hingga sambal matah. 
 
Daging rendang dalam roti bao membuat pengunjung ketagihan. Aneka hidangan disajikan dengan harga Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.
 
Kontributor: Budi Sunandar
Produser: B.Lilia Nova

