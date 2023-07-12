Uji coba LRT Jabodetabek untuk masyarakat dilakukan pada 27 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Sedangkan uji coba terbatas LRT Jabodebek yang dilakukan hari ini, Rabu (12/7), adalah undangan untuk Kementerian / Lembaga, jurnalis / media, dan komunitas, bukan untuk masyarakat umum.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo, mengungkapkan, pada uji coba terbatas ini, akan dilakukan sebanyak 22 perjalanan setiap harinya. Sementara uji coba untuk masyarakat mendatang, akan dilakukan 434 perjalan.

Mengenai Tarif LRT Jabodebek, Menteri Perhubungan menyampaikan berkisar antara Rp20 ribu sampai Rp25 ribu. Tarif Rp25 ribu merupakan tarif terjauh, dari Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, hingga Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi.

Penetapan tarif tersebut akan segera dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (PM).

