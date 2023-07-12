Akibat sakit hati, sebuah shelter satwa sekaligus klinik anjing dan kucing dibakar mantan karyawan. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV dan viral di media sosial ini menuai beragam kecaman netizen.

Akibat peristiwa tersebut, 4 kucing tewas dan 20 lainnya mengalami gangguan pernafasan dan harus menjalani perawatan medis. Usai kejadian pembakaran, pelaku langsung diamankan oleh petugas Polsek Parung.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Kristo Suryokusumo

