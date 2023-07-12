...

Pria Bakar Shelter Kucing akibat Sakit Hati karena Dipecat

Wildan Hidayat, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 21:00 WIB
Akibat sakit hati, sebuah shelter satwa sekaligus klinik anjing dan kucing dibakar mantan karyawan. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV dan viral di media sosial ini menuai beragam kecaman netizen.
 
Akibat peristiwa tersebut, 4 kucing tewas dan 20 lainnya mengalami gangguan pernafasan dan harus menjalani perawatan medis. Usai kejadian pembakaran, pelaku langsung diamankan oleh petugas Polsek Parung.
 
Kontributor: Wildan Hidayat
Produser: Kristo Suryokusumo

