Jembatan Penyeberangan Multiguna Dukuh Atas Akan Segera Beroperasi, Intip Kemegahannya

Heri Purnomo, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 20:30 WIB
Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas ditargetkan akan selesai pada 31 Juli 2023. Jembatan direncanakan akan diresmikan 18 Agustus 2023 berbarengan dengan Pengoperasian LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 
 
Saat ini progres keseluruhan pembangun JPM per 7 Juli 2023 telah mencapai 87,20 persen. Sementara untuk progres konstruksi mencapai 80,3 persen. 
 
Kawasan ini nantinya akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi mulai dari KRL, LRT Jabodebek dan Trans Jakarta.
 
Berita Terkait

