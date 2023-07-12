...

KPK Resmi Tahan Sekertaris MA Hasbi Hasan terkait Dugaan Suap Pengurusan Perkara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 19:00 WIB
A A A
KPK resmi melakukan upaya paksa penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Rabu (12/7). Hasbi ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 6 jam dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.
 
KPK akan langsung menahan Hasbi Hasan usai diumumkan penetapan tersangkanya ke publik. Hasbi bakal ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, Rabu (12/7).
 
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kedua tersangka tersebut yakni, Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.
 
Reporter: Arie Dwi Satrio

(fru)

