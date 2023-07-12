Presiden Joko Widodo blusukan ke Pasar Cihapit, Kota Bandung, Rabu (12/7). Kedatangan Presiden disambut ratusan warga dan pedagang yang ada di pasar. Warga histeris berteriak-teriak memanggil nama Jokowi

Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Presiden berdialog dengan pedagang dan memantau harga di pasar. Jokowi kemudian bergerak menuju Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung.

Kontributor: Billy Maulana Finkran

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

