Bacapres Anies Baswedan tiba di Bandara Soetta, Rabu (12/7). Anies Baswedan tiba setelah beribadah haji di Arab Saudi. Anies tiba bersama istri Dian Lestari Ismail Baswedan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta juga tiba bersama anaknya Ismail Hakim Kaisar Hakam, Mutiara Anisa serta Mikail Aziz.

Kedatangan Anies disambut gegap gempita oleh simpatisan. Anies disambut Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Suara dukungan simpatisan bergemuruh berteriak Anies RI 1.

Reporter: Irfan Maulana

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

