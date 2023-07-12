...

Tiba di Bandara Soetta Usai Ibadah Haji, Anies Baswedan Diserbu Simpatisan

Irfan Maulana, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 07:47 WIB
Bacapres Anies Baswedan tiba di Bandara Soetta, Rabu (12/7). Anies Baswedan tiba setelah beribadah haji di Arab Saudi. Anies tiba bersama istri Dian Lestari Ismail Baswedan.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta juga tiba bersama anaknya Ismail Hakim Kaisar Hakam, Mutiara Anisa serta Mikail Aziz.
 
Kedatangan Anies disambut gegap gempita oleh simpatisan. Anies disambut Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 
 
Suara dukungan simpatisan bergemuruh berteriak Anies RI 1.
 
Reporter: Irfan Maulana
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

