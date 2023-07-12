...

Heboh Emak-Emak Pamer Emas Usai Ibadah Haji, Ternyata Emas Imitasi

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 07:21 WIB
Bea Cukai Makassar melakukan pemeriksaan terhadap jamaah haji yang pamer emas sepulang dari Tanah Suci.
 
Setelah dilakukan pemeriksaan, Bea Cukai mengungkap emas yang digunakan rupanya emas imitasi yang dibeli dari Arab Saudi.
 
Sebelumnya, Suarnati Daeng Kanang (40) menjalani pemeriksaan 3 jam di Kantor Bea Cukai Makassar.
 
Pemeriksaan ini terkait pamer emas senilai 180 gram yang dilakukan dirinya di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar usai menjalani ibadah haji.
 
Kontributor: Leo Muhammad Nur 
Produser: Kristo Suryokusumo

