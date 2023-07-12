Bea Cukai Makassar melakukan pemeriksaan terhadap jamaah haji yang pamer emas sepulang dari Tanah Suci.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Bea Cukai mengungkap emas yang digunakan rupanya emas imitasi yang dibeli dari Arab Saudi.

Sebelumnya, Suarnati Daeng Kanang (40) menjalani pemeriksaan 3 jam di Kantor Bea Cukai Makassar.

Pemeriksaan ini terkait pamer emas senilai 180 gram yang dilakukan dirinya di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar usai menjalani ibadah haji.

Kontributor: Leo Muhammad Nur

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News