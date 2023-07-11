Seorang pengemis dengan berpura-pura lumpuh melakukan aksinya di Jalan Pasar Kembang, Kawasan Malioboro, Yogyakarta. Aksinya berpura-pura lumpuh terekam kamera pengawas dilakukan untuk menarik iba dari masyarakat dan wisatawan.

Pengemis tersebut akhirnya diamankan polisi karena dianggap meresahkan masyarakat dan wisatawan. Agar tidak mengulangi aksinya pengemis tersebut diberi sanksi teguran dan diserahkan ke dinas terkait untuk dilakukan pembinaan.

