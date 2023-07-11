Pabrik gula Sindang Laut di Cirebon, Jawa Barat kembali beroperasi setelah selama 3 tahun tidak berproduksi akibat kurangnya pasokan tebu. Mentri Pertanian Sahrul Yasin Limpo secara simbolis kembali mengoperasikan kembali produksi gula di pabrik Sindang Laut.

Beroperasinya kembali pabrik gula Sindang Laut diharapkan akan menguntungkan para petani tebu di wilayah Cirebon dan meningkatkan perekonomian warga.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News