Pabrik Gula Sindang Laut Kembali Beroperasi Setelah 3 Tahun Berhenti Beroperasi

Toiskandar, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 20:46 WIB
Pabrik gula Sindang Laut di Cirebon, Jawa Barat kembali beroperasi setelah selama 3 tahun tidak berproduksi akibat kurangnya pasokan tebu. Mentri Pertanian Sahrul Yasin Limpo secara simbolis kembali mengoperasikan kembali produksi gula di pabrik Sindang Laut.
 
Beroperasinya kembali pabrik gula Sindang Laut diharapkan akan menguntungkan para petani tebu di wilayah Cirebon dan meningkatkan perekonomian warga.

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

