Cipto Raharjo, Pria Obesitas Berbobot 200 Kg Dirujuk ke RSCM

Irfan Maulana, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 18:37 WIB
Pria obesitas berbobot 200 kilogram asal Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Cipto Raharjo dirujuk ke RSCM, Jakarta Pusat, Selasa (11/7). Cipto Raharjo dirujuk ke RSCM menggunakan mobil truk pemadam damkar milik BPBD Kota Tangerang.
 
Sebelum dirujuk Cipto telah mendapatkan perawatan intensif terlebih dahulu di RSUD Kota Tangerang. Cipto dirujuk ke RSCM lantaran RSUD Kota Tangerang tak memiliki peralatan yang memadai.

(fru)

