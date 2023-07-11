...

Puan Bertemu Anies Baswedan di Tanah Suci, Ternyata Bahas Ini

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 17:34 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa pertemuannya dengan Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Tanah Suci Mekkah tidak bicara soal politik.
 
Puan mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Anies merupakan sebuah silahturahmi. Sebelumnya, Puan Maharani diberikan tugas untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya oleh Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rangka penjajakan kerja sama politik menghadapi Pilpres 2024.

(fru)

