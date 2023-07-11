...

Tiba di Majalengka, Jokowi: Ada Investor Asing Tertarik Kelola Bandara Kertajati

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 11:30 WIB
Presiden Jokowi awali rangkaian kunjungan kerja di Jawa Barat dengan meninjau Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Selasa (11/7/2023). Jokowi menyebut ada minat besar dari investor asing untuk mengelola bandara ini.
 
Lebih jauh dia mengungkapkan tidak hanya satu negara yang bermiat berinvestasi di Bandara Kertajati. Meski demikian Jokowi belum mau membocorkan dari negara mana asal investor tersebut.
 
Dia berharap minat investor itu dapat memacu peningkatan lalu lintas bandara.
 
