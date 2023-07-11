Presiden Jokowi awali rangkaian kunjungan kerja di Jawa Barat dengan meninjau Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Selasa (11/7/2023). Jokowi menyebut ada minat besar dari investor asing untuk mengelola bandara ini.

Lebih jauh dia mengungkapkan tidak hanya satu negara yang bermiat berinvestasi di Bandara Kertajati. Meski demikian Jokowi belum mau membocorkan dari negara mana asal investor tersebut.

Dia berharap minat investor itu dapat memacu peningkatan lalu lintas bandara.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News