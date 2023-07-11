Beginilah kondisi kebakaran yang melanda gudang penyimpanan bahan baku pembuatan obat, Selasa (11/7). Gudang penyimpanan obat ini berada di Jalan MT Haryono, Cawang, Jaktim. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat merambat ke seisi gudang.

Belum diketahui penyebab kebakaran ini, karena api tiba-tiba muncul dan membesar dari dalam gudang. Seorang pegawai yang mencoba memadamkan api diketahui sempat terkena luka bakar ringan.

Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 11 unit mobil damkar.

