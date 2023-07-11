Tim SAR gabungan dari Basarnas bersama TNI-Polri, BPBD dan relawan berhasil menemukan warga korban yang tertimbun longsor di Garut, Jawa Barat. Korban ditemukan meninggal dunia di sektor pertama dengan menggunakan eksavator.
Usai dilakukan evakuasi petugas langsung membawa jenazah korban untuk dikembalikan kepada pihak keluarga.
Kontributor: Ii Solihin
Produser: Kristo Suryokusumo
