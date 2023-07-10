...

Konser di Atas Kolam Renang, Suguhkan Lagu Kekinian dengan Balutan Jazz

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 10:30 WIB
Pagelaran musik jazz di sebuah hotel berbintang di Jember ini tidak seperti biasanya. Selain menampilkan musisi jazz lokal, pagelaran juga dikemas dengan panggung di atas kolam.
 
Lagu yang dibawakan juga dari berbagai genre musik dengan nunasa jazz. Seperti dangdut koplo maupun pop kekinian. Pertunjukan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi penoton.
 
Pengemasan musik jazz di atas kolam renang ini selain untuk memberikan nuansa berbeda juga untuk memberi porsi lebih kepada anak anak muda Jember penggila musik jazz.
 
Reporter : Bambang Sugiarto
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

