Pagelaran musik jazz di sebuah hotel berbintang di Jember ini tidak seperti biasanya. Selain menampilkan musisi jazz lokal, pagelaran juga dikemas dengan panggung di atas kolam.

Lagu yang dibawakan juga dari berbagai genre musik dengan nunasa jazz. Seperti dangdut koplo maupun pop kekinian. Pertunjukan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi penoton.

Pengemasan musik jazz di atas kolam renang ini selain untuk memberikan nuansa berbeda juga untuk memberi porsi lebih kepada anak anak muda Jember penggila musik jazz.

Reporter : Bambang Sugiarto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

