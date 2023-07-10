...

Haji Bertabur Emas Asal Makassar Diperiksa Bea Cukai Usai Pulang dari Tanah Suci

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 20:29 WIB
Bea Cukai Makassar akan melakukan pemeriksaan terhadap jemaah haji Suanarti Daeng Kanang yang berkilau emas dengan nilai lebih dari seratus juta rupiah, saat pulang ke tanah air usai menunaikan ibadah haji.
 
Suanarti mengaku membawa emas miliknya yang dikenakan dan juga dibeli emas di tanah suci saat menunaikan ibadah haji. Sementara pihak Bea Cukai Makassar masih melakukan pemeriksaan terkait kualitas dan jumlah emas yang dibeli.

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

