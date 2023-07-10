Sebuah video beredar di media sosial dalam video tersebut KKB pimpinan Egianus Kogoya membantah meminta uang tebusan sebesar Rp5 milliar untuk pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Marthens.

Egianus mengatakan bahwa KKB Papua tidak pernah meminta uang tebusan, namun meminta senjata dan amunisis serta pengakuan kemerdekaan. Sementara, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan bahwa KKB tak pernah meminta uang tebusan untuk pembebasan pilot Susi Air.

Hingga saat ini proses negosiasi dengan KKB masih terus diupayakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan keluarga Egianus Kogoya.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News