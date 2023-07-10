Menhan Prabowo Subianto menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat puas dan gembira dengan perkembangan industri pertahanan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo usai bertemu bertemu dengan Jokowi hampir 1 jam di Istana Kepresidenan, Senin (10/7).
Sebelumnya, Menhan Prabowo melaporkan mengenai perkembangan industri pertahanan dan geopolitik kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.
