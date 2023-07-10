Warga dan pelajar sorak sorai menyambut arak-arakan atlet paralimpik yang melintasi rute Jalan Dewi Sartika, Kampung Melayu, Duren Sawit dan Cakung, Senin (10/7) pagi. Antusias warga tampak bangga terhadap Fajar Tri Hadi, atlet tuna netra yang berhasil meraih emas.

Fajar Tri Hadi berhasil meraih emas pada cabor renang di ASEAN Para Games 2023, Kamboja. Usai arak-arakan, para atlet langsung disambut ratusan pegawai negeri di Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Fajar Tri Hadi mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar. Sebagai infromasi, Fajar adalah warga binaan sosial Panti PSBNRW Cahaya Batin.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Akira Aulia W

(fru)

