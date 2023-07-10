...

Warga Antusias Sambut Arak-arakan Atlet Paralimpik ASEAN Para Games Kamboja 2023

Rio Manik, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 11:30 WIB
A A A
Warga dan pelajar sorak sorai menyambut arak-arakan atlet paralimpik yang melintasi rute Jalan Dewi Sartika, Kampung Melayu, Duren Sawit dan Cakung, Senin (10/7) pagi. Antusias warga tampak bangga terhadap Fajar Tri Hadi, atlet tuna netra yang berhasil meraih emas.
 
Fajar Tri Hadi berhasil meraih emas pada cabor renang di ASEAN Para Games 2023, Kamboja. Usai arak-arakan, para atlet langsung disambut ratusan pegawai negeri di Kantor Wali Kota Jakarta Timur.  
 
Fajar Tri Hadi mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar. Sebagai infromasi, Fajar adalah warga binaan sosial Panti PSBNRW Cahaya Batin.
 
Kontributor: Rio Manik 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini