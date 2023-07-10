Beginilah suasana hari pertama masuk sekolah di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Para orang tua ini berebut bangku terdepan agar anaknya dapat menyimak pelajaran dengan baik yang diberikan guru di sekolah.

Mereka juga menunggu hingga jam pelajaran usai terutama bagi orang tua yang anaknya baru pertama kali ini menginjak pendidikan Sekolah Dasar.

Pihak sekolah mengatakan memberikan toleransi selama satu pekan bagi para orang tua untuk mengantar dan menunggu anaknya di sekolah.

Reporter : Ahmad Husein Lubis

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

