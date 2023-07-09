...

Macan Kemayoran ditahan Imbang, Laga Persija kontra Persikabo Berakhir 0-0

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis · Minggu 09 Juli 2023 21:25 WIB
Laga Persikabo 1973 vs Persija Jakarta di Liga 1 digelar Minggu (9/7). Pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jabar. Macan Kemayoran belum bisa meraih kemenangan pertama di musim ini
 
Pertandingan berlangsung alot namun tidak ada gol yang tercipta. Pemain Persija dan Persikabo kerap melakoni duel di lini tengah. Babak pertama diakhiri dengan skor imbang tanpa gol
 
Pertengahan laga babak kedua, Persija menaikan tempo permainan. Tim asuhan Thomas Doll mendapatkan peluang demi peluang. Namun peluang gagal dikonversi jadi gol hingga skor akhir tetap 0-0

