Laga Persikabo 1973 vs Persija Jakarta di Liga 1 digelar Minggu (9/7). Pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jabar. Macan Kemayoran belum bisa meraih kemenangan pertama di musim ini

Pertandingan berlangsung alot namun tidak ada gol yang tercipta. Pemain Persija dan Persikabo kerap melakoni duel di lini tengah. Babak pertama diakhiri dengan skor imbang tanpa gol

Pertengahan laga babak kedua, Persija menaikan tempo permainan. Tim asuhan Thomas Doll mendapatkan peluang demi peluang. Namun peluang gagal dikonversi jadi gol hingga skor akhir tetap 0-0

(fru)

